ضبط مواد شبه صيدلانية مغشوشة ومنتهية الصلاحية بمخزن في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من حجز كمية هائلة من المواد شبه الصيدلانية ومواد تجميل مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

العملية تم خلالها القاء القبض على شخص في الثلاثينيات من العمر ضبطت بحوزته كمية هائلة بناء على دوريات مراقبة على مستوى إقليم الاختصاص.

بينما كان يقوم بإنزال علب كرتونية تحتوي على سوائل مطهرة (GEL Hydro alcoolique) تبين أنها وغير مطابقة للمعايير الصحية ومحضرة بطرق مشبوهة.

واستكمالا للتحقيقات وبعد مداهمة لمستودع بحي شوبو بعد استصدار اذن بالتفتيش ضبطت بداخله كمية معتبرة من المواد شبه الصيدلانية ومواد تجميل منتهية الصلاحية غير صالحة للاستعمال.

مع استرجاع ختم مزور عليه تاجر متنقل وملصقات صغيرة مزورة تستعمل في تمديد تاريخ صلاحية السلع.