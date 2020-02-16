ضبط موزع من تندوف يأخذ الحليب من ملبنة عمومية بمعسكر ليوزعه في غليزان

تمكنت المصالح التابعة لوزارة التجارة، بولايتي سعيدة ومعسكر من ضبط موزع من ولاية تندوف يتلاعب بتوزيع مادة الحليب المدعم.

وهذا حسب منشور لوزير القطاع، كمال رزيق، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وجاء في المنشور: “شكر خاص للمديرية الجهوية لسعيدة والمديرية الولائية لمعسكر.. ضبط موزع من تندوف يأخذ حليب مدعم من الملبنة العمومية لمعسكر لكي يوزعها في غليزان.. وبلغ حجم الحليب إلى حد الآن أكثر من 100000 كيس، مع العلم لا يوجد هذا الموزع في نظام المعلومات انتاع وزارة التجارة الجديد.. كيف لملبنة عمومية من معسكر تبيع لموزع من تندوف لكي يوزع في غليزان عيش تشوف.. التحقيق الأمني سوف يكشف هذه التشكشوكة بعد تقديم شكوى من مصالحي”.