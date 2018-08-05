ضبط نحو 34 طنا و814 كلغ من “الشمة” بقيمة أكثر من 5 ملايير بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران من تفكيك ثلاث ورشات سرية لصنع مادة التبغ (الشمة) بطريقة غير شرعية على مستوى المنطقة الصناعية رقم 01 بالسانية.

اين تم حجز اكثر من 34 طنا و814 كلغ من المادة. العملية الناجحة لفصيلة الدرك الوطني لوهران تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركاته مشبوهة بالمستندات الثلاثة بمنطقة السانية على مستوى المنطقة الصناعية 1.

ليتم بعد اخذ إذن بتفتيش المكان من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية ضبط على مستوى الورشة الأولى نحو 3342 علبة كرتونية تحوي كل علبة على 200 كيس ذات وزن 30 غرام من مادة الشمة نوع “سوفية” بوزن إجمالي قدره 20 طنا و52 كلغ.

بالإضافة إلى حجز 630 كلغ كانت معبأة داخل 63 دلوا بلاستيكيا سعة 10 كلغ إلى جانب 234 كيسا ذات وزن 30 كلغ غير معبأة و234 كيسا بلاستيكيا وزن 30 كلغ بوزن 7020 كلغ بوزن إجمالي لمادة الشمة بالورقة الأولى يقدر ب 27 طن و702 كلغ وبقيمة مالية تقدر ب 4 ملايير سنتيم و116 مليون سنتيم و8000 دج.

اما على مستوى الورشة الثانية بالمنطقة الصناعية رقم 01 السانية، تم ضبط نحو 880 كرتون كل كرتون يحوي 240 علبة بوزن إجمالي يقدر ب 6336 كلغ من مادة الشمة نوع “رمال” جاهزة للبيع.

بالإضافة إلى 37 كيسا بوزن 18 كلغ للكيس الواحد بوزن اجمالي 633 كلغ، 10 دلو كل دلو يحوي 11 كلغ بوزن إجمالي 110 كلغ، 2820 كرتون فارغ و19 شريطا يحمل شعار “رمال” خاص بتغليف مادة الشمة، التين لتعبأة مادة الشمة، آلة لخلط الشمة، الة خاصة بوضع الشريط اللاصق على العلب الكرتونية، الة لتوضيب وتجهيز العلب الكرتونية وجهاز خاص بتبريد الآلات حبث قدر الوزن الإجمالي لمادة الشمة الخاصة بالورشة الثانية 7112 كلغ بمبلغ إجمالي يقدر ب 01 مليار و217 مليون سنتيم و5733 دج.

اما على مستوى الورشة الثالثة بالمنطقة الصناعية رقم 01 بالسانية وتنفيذا لتعلميات وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية لم يتم اتخاذ أي إجراء للحجز كون المعني استفاد من قرار الفتح الصادر عن مديرية التجارة لولاية وهران لتقدر المواد المحجوزة الإجمالية ب 34 طنا و814 كلغ من مادة الشمة نوع “سوفية” و”رمال” بقيمة مالية تقدر ب 05 ملايير و334 مليون سنتيم و3733 دج.