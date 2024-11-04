ضبط ورشة سرية لطحن وتعبئة القهوة الموجهة للمقاهي بتامنغست

تمكن أعوان المراقبة بالتعاون مع أعوان الأمن الولائي بولاية تامنغست من ضبط ورشة سرية تعمل بطريقة غير قانونية. لطحن وتعبئة مادة القهوة الموجهة للمقاهي.

وقد أسفرت هذه العملية عن حجز كميات معتبرة من مادة القهوة. سواء كانت حباً أو مطحونة، بالإضافة إلى كميات من المنكهات والأعشاب المنكهة المستخدمة لخلطها مع مسحوق القهوة.

كما تم ضبط جميع الآلات المستعملة في عملية الإنتاج، مما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كانت تمارسه هذه الورشة.

تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للسلطات المحلية لضمان سلامة وجودة المنتجات المتاحة في السوق، وتأكيد التزامها بمكافحة الأنشطة التجارية غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على صحة المستهلكين.