ضبط 10 قناطير “زطلة” وتوقيف بارون مخدرات بتندوف

ضبط حراس الحدود، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـعشرة 10 قناطير، كانت محملة على أظهر 11 جملا، ، إثر دورية استطلاعية بتندوف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع لاوطني، اليوم الخميس، أسفرت هذه العملية، على القضاء على تاجر مخدرات، وتوقيف آخر.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خمسة منقبين عن الذهب، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام، وبرج باجي مختار.

وضبطت على إثر هذه العملية، شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع، و13 جهاز كشف عن المعادن، و52 مولدا كهربائيا.

بالإضافة إلى 32 مطرقة ضغط، و321 غرام من مادة” TNT”، ومواد ومعدات تفجير.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا بكل من عنابة وسكيكدة.

فيما تم حجز 3600 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، يضيف البيان.