ضبط 1140 قارورة خمر مموهة بصناديق الخضر في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة في وهران من حجز 1140 قارورة من المشروبات الكحولية.

بعد تلقي قاعة العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مكالمة هاتفية.

مفادها قيام سائق مركبة من نوع “مازدا” بنقل كمية من المشروبات الكحولية باتجاه بلدية بن فريحة.

حيث تم الاتصال بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة.

وفور تلقيهم للمعلومة اقاموا نقطة مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم 41 وبالضبط على مستوى المخرج الغربي لبلدية بن فريحة.

أين تم توقيف المركبة سالفة الذكر التي كانت قادمة من اتجاه قرية حسيان الطوال في اتجاه بلدية بن فريحة.

وبعد تفتيش المركبة المذكورة عثر على كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب 1140 قارورة من مختلف الأنواع.

كانت مموهة بصناديق خضر فارغة، تم اقتياد سائقها إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل البث في قضيته أمام العدالة.