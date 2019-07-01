ضبط 120 خرطوشة و500 غ بارود في مداهمة لمنزل بسيدي البشير بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي البشير بوهران، من الإطاحة بتاجر في الذخيرة الحية، تّم ضبط بحوزته كمية معتبرة من الذخيرة الحية والبارود.

العملية النوعية للذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام المسمى “ب.ن” بالمتاجرة بالذخيرة الحية بطريقة غير قانونية على مستوى منزله الكائن ببلدية بئر الجير ، لتتحرك أفراد الفرقة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

أين تّم محاصرة المسكن ومداهمته تم على اثرها القاء القبض على المشتبه فيه فيما تم ضبط كمية من الذخيرة الحية تمثلت في 120 خرطوشة عيار 12 ملم و500 غ من البارود كانت مخبأة بإحكام بخزانة ملابس.

المتهم تّم اقتياده إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية للبث في قضيته.