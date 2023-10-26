ضبط 1200 قرص صاروخ بمسكن تاجر مهلوسات بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 13 بوهران من الايقاع بمتورط. ضمن شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية يبلغ من العمر 57 سنة.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المشتبه فيه بترويج هذه المهلوسات. متخذا من مسكنه وكرا للترويج والتخزين. حيث وبعد مراقبة وترصد نشاطه المشبوه واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش. تم حجز 1200 كبسولة من نوع بريغابلين 300 ملغ كانت مخبأة داخل غرفة نومه.