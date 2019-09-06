ضبط 1350 قارورة خمر بمسكن مروجين بحي سيتي بيري في وهران

أخبار الجزائر
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ضبط 1350 قارورة خمر بمسكن مروجين بحي سيتي بيري في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 17 بوهران من الايقاع بعصابة مختصة في ترويج المشروبات الكحولية متكونة من شخصين يبلغان من العمر 35 و40 سنة على التوالي من ضمنهم مسبوق قضائيا.

في حين تم حجز 1350 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام مع استرجاع مبلغ من عائدات الترويج يقدر بـ6.8 مليون سنتيم وسلاح ناري من نوع بوشية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام شخصين بتحويل مسكنهما كمخزن لترويج المشروبات الكحولية بحي ستي بيري.

حيث وبعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش مسكنهما تم ضبط 1350 قارورة من مختلف الأنواع والأحجام اين تم تحرير إجراء قضائي ضدهما سيحالان بموجبه على العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=696627

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