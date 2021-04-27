ضبط 14 شخصا يلعبون القمار ويستهلكون الكيف بمحل تجاري في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 2 بوهران من توقيف 14 شخصا حولوا محلا تجاريا إلى لممارسة ألعاب القمار وإستهلاك المخدرات.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة بالمحل ليتم بعد استفاء الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة و هران بمداهمة المكان.

وقد اسفرت العملية عن إلقاء القبض على 14 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 29 و32 سنة كانوا يلعبون القمار ويستهلكون المخدرات.

اين تم حجز 12 قطعة كيف مهيأة للاستهلاك ومبلغ مالي يفوق 28000دج وبعض الأغراض الإلكترونية فيما تم تحرير إجراء قضائي ضد صاحب المحل.