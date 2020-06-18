ضبط 1430 غرام من المخدرات داخل مسكن في فرندة بتيارت

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من توقيف ثلاث أشخاص متلبسين بحيازة كمية معتبرة من المخدرات.

عملية توقيف المتهمين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 25 و31 سنة تمت إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات ينحدر أفرادها من بلدية فرندة بناء على ذلك تم مباشرة عملية البحث والتحري والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي المقيم بأحد أحياء مدينة فرندة أين تم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكنه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شخصين من شركائه كانوا بداخله وحجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 1430غ بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي اودعهم الحبس في انتظار محاكمتهم.