ضبط 18 قنطار زطلة حاولت مجموعات إجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن، 34 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جانفي 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، فقد تم خلال هذه العمليات، حجز كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ18 قنطار و53,245 كيلوغرام.

وأشار البيان، إلى إن مجموعات إجرامية، حاولت إدخال هذه الكمية من المخدرات، عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، خلال عمليات منفصلة بالنعامة، 5 تجار مخدرات.

وضبطت ذات المفارز، 10 قناطير و54,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالبيض، 4 قناطير و09,550 كيلوغرام من نفس المادة.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، ومصالح الدرك وحراس الحدود، 29 تاجر مخدرات.

وضبطت 389,195 كيلوغرام من الكيف المعالج و25232 قرص مهلوس.

وجاء ذلك، في عمليات متفرقة بكل من بشار ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات سكيكدة وبرج بوعريريج وعنابة وأم البواقي وإن أميناس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 178 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار.

وحجزت ذات المفارز، 22 مركبة و150 مولدا كهربائيا و153 مطرقة ضغط و61,854 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم حجز 10,640 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب

هذا وتم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 5 بنادق صيد و10,151 طن من مادة التبغ و12540 وحدة من مختلف المشروبات، و116944 وحدة من الألعاب النارية.

وجاء ذلك، في عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وأم البواقي وخنشلة وبجاية وبسكرة وإيليزي.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ13351 لتر، بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ141 شخصا منهم 9 مغاربة، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وجاءت هذه العمليات، بكل من وهران وعين تموشنت وتلمسان ومستغانم0

فيما تم توقيف 31 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من إليزي وخنشلة وأدرار وغليزان وتلمسان.