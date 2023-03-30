ضبط 1897 قرص صاروخ بحوزة تجار مهلوسات بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية حي الصنوبر بوهران من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23. من بينهم شخص محل بحث من طرف العدالة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مجموعة من الأشخاص في المتاجرة في هذه السموم. متخذين من مساكنهم مخزنا لها. فبعد مراقبة وترصد تحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بالتفتيش. اين تم حجز 1897 قرصا من نوع بريقابلين 300ملغ او ما يعرف بالصاروخ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 39500دج و 4 هواتف نقالة.