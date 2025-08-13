إعــــلانات
ضبط 192 ألف قرص مهلوس وإنقاذ 562 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية

بقلم أسماء.ع
أوقف الجيش الوطني الشعبي، في إطار محاربة الجريمة المنظمة 51 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و7 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 2.52 كيلوغرام من مادة الكوكايين و192057 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 306 أشخاص وضبط  33  مركبة و 172  مولدا كهربائيا و 96  مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح و إن قزام وإليزي.
ومن جهة ثانية، تم توقيف 13 شخصا آخر وضبط  3  بنادق صيد و 16005  لتر من الوقود، بالإضافة إلى 16  قنطار من مادة التبغ. وهذا خلال عمليات متفرقة.
إحباط حراس السواحل لمحاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ  562  شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
توقيف 718 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
