ضبط 20 حاوية مشبوهة بها سلع خطيرة منافية للأخلاق بميناء وهران

تم بميناء وهران ضبط 20 حاوية مشبوهة تحتوي على سلع خطيرة منافية للأخلاق.

كما أن الحاويات تحتوي على ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ، تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي. بالإضافة كذلك إلى اكتشاف لواحق هواتف بها رسومات تسيء للقيم الدينية والوطنية.

الشحنة حاول أصحابها إدخالها بفواتير مضخمة وبتصريحات كاذبة، وبأسماء مستعارة لتبييض الأموال.

كما أن التحقيقات كشفت تواطؤ أعوان عموميين مع هذه الشبكات المشبوهة.