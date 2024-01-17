ضبط 2016 وحدة من المشروبات الكحولية بالشلف 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، من حجز 2016 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وجاءت هذه العملية بناءا على معلومات مؤكدة واردة للفرقة مفادها وجود شخص يقوم ببيع المشروبات الكحولية بمنزله بدون رخصة.

وعلى إثر ذلك تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

أين تم تطويق المنطقة وتفتيش المنزل، ليتم ضبط 2016 قارورة من مختلف الأنواع، بحيث تقدر القيمة المالية للبضاعة المحجوزة حوالي 612200 دج.