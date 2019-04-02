ضبط 2069 قرصا مهلوسا من بينها 800 حبة إكستازي في وهران

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتحري BRI1، الأمن الحضري 17 والأمن الحضري 28 ببوعمامة التابعين لأمن وهران من تفكيك 3 شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

أين تم حجز ما يفوق 2000 قرص مهلوس من مختلف الأنواع من بينها 890 حبة إكستازي، صفيحتين و42 عمودا على شكل (صابونة) قدر وزنها الإجمالي بـ 273.167 غ كيف معالج.

إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج مع حجز أسلحة بيضاء محظورة. الشبكة تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة إلى 50 سنة من ذوي السوابق العدلية.

تم الإطاحة بهم في عمليات أمنية متفرقة على مستوى بعض الأحياء الشعبية حيث وبعد أخذ إذن بالتفتيش من الجهات القضائية المختصة إقليميا لمساكن المتورطين.

كما تم ضبط 2069 قرص من مختلف الأنواع منها 890 قرص إكستازي وقد تم اقتيادهم إلى مقرات الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.

وتحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.