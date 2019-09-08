ضبط 2280 وحدة خمر بسيارة مازدا بالطريق الرابط بين مستغانم ووهران

تمكنت عناصر من فصيلة الأمن والتدخل التابعة للدرك ببطيوة في وهران، من حجز 2280 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.

تم الحجز بنقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينة مستغانم ومدينة وهران عند مخرج قرية الحواوة التابعة لبلدية مرسى الحجاج.

ولفتت سيارة من نوع مازدا بدون سائق متوقفة الإنتباه، وعند تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية.

وتمثلت الشمروبات في 72 جعة هنكن سعة 33 سل، 96 علبة نبيذ أحمر سعة 1 لتر، 96 قارورة هنكن سعة 25 سل، 96 قارورة نوع “31” سعة 25 سل، 792 قارورة نوع ألبرو سعة 25 سل و1128 علبة بوفور سعة 33 سل.