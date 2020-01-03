ضبط 24 غ كوكايين بمسكن مروج بحي الحمري في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بوهران من الإيقاع بمروج للمخدرات الصلبة يبلغ من العمر 36 سنة بعد استغلال لمعلومات تفيد بتورطه في ترويج هذه السموم على مستوى حي الحمري الشعبي.

وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم ضبط 24 غرام من الكوكايين داخل مسكنه.

إضافة إلى حجز ميزان إلكتروني ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج قدر بـ 129000دج إلى جانب 50 أورو.

وللإشارة فإنها رابع عملية حجز لمخدرات صلبة لأمن وهران، في ظرف وجيز بعد آخر عملية نفذتها عناصر من فرقة البحث والتدخل 2. أين تم الإيقاع بمتورط يبلغ من العمر 58 سنة مسبوق قضائي، ضبط بحوزته كمية من الكوكايين وزنها يقدر بـ 20 غرام.

الموقوف كان محل بحث إلى جانب شبكة إجرامية منظمة متكونة من 5 أشخاص مختصة في تهريب المخدرات الصلبة تم تفكيكها.

وضبط بحوزة بحار مدني 1 كلغ و327 غ من الكوكايين بعد رسو باخرة بميناء وهران قادمة من إحدى الدول الأوروبية.