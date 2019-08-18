ضبط 26 “حراڤا” في عمليتين متفرقتين بوهران

ضبطت وحدات المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بوهران، صباح اليوم الأحد، 26 مرشحا للهجرة غير الشرعية، خلال عمليتين متفرقتين.

وحسب “واج”،تم توقيف المعنيين، في شمال شاطئ رأس فالكون، في عين الترك.

وأضاف ذات المصدر، أن المجموعة الأولى التي تم ضبطها، تضم 12 مرشحا للهجرة السرية، بينهم 3 نساء، وطفلة.

وتتكون المجموعة الثانية، من 14 حراڤا ، كانوا على متن قارب مزود بمحرك، وتم رصدهم على بعد 16 ميل بحري، شمال ذات الشاطئ.

وتم تسليم الموقوفين، إلى مصالح الدرك الوطني، بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة، يضيف ذات المصدر.