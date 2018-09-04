ضبط 270 قارورة خمر من مختلف الأنواع بمزرعة فلاحية بتيارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدّرك الوطني بتخمارت بولاية تيارت، من ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمسكن مهجور محاذي لمزرعة الشخص المشتبه فيه.

وحسب مصادر النهار، فإنّ هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود كميّة من المشروبات في منزل مهجور في المزرعة.

وبعد تفتيش المنزل المحاذي للمزرعة الواقعة بالمخرج الغربي لبلدية تخمارت بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولاية تيارت وولاية معسكر.

وبالضبط بقرية دقداق تمّ العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأصناف منها نوع بولفور 48 جعة سعة 50 سل ، بقيمة 300 دج للجعة الواحدة .

وكذا مشروب الروج 68 جعة سعة 01 لتر ، بقيمة 600 دج للجعة الواحدة ، ألبرو 154 جعة سعة 30 سل ، بقيمة 300 دج للجعة الواحدة.

أي بمجموع 270 جعة، علما أنّ عملية التفتيش تمت بحضور شقيق المتهم ، دون العثور على المشتبه فيه الذي لا يزال في حالة فرار.

مع تهمة حيازة مشروبات كحولية دون رخصة قصد البيع .