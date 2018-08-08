ضبط 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان بالقالة

وفي سياق مغاير،أوقف عناصر الجيش بتلمسان، 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
أصيب كهل في العقد الرابع من عمره لطلق ناري على مستوى الحوض من طرف أحد جنود الجيش الوطني الشعبي بولاية الوادي.
الضحية كان متوجها نحو مزلاعته…
تستهوي رياضة الأكروبات شباب وأطفال ولاية وهران اللذين وجدوا مكانا للترفيه عن انفسهم عن طريق ممارسة هذه الرياضة في كول بارك.
وتجمع هذه الهواية بين التسلية…
أوقف الدرك الوطني لولاية بجاية المتهم الرئيسي في مقتل الشاب العيسي زوبير، بأحد شواطئ الولاية بسبب رفضه دفع مستحقات "الباركينغ".
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "النهار…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)