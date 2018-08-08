ضبط 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان بالقالة

ضبط حراس السواحل بالقالة، 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس و1.5 كلغ من المرجان.

وفي سياق مغاير،أوقف عناصر الجيش بتلمسان، 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.