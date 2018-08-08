عاجل

ضبط 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان بالقالة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
ضبط 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان بالقالة
بقلم أمينة ج

ضبط حراس السواحل بالقالة، 3 أجهزة محظورة لصيد المرجان ومعدات للغطس و1.5 كلغ من المرجان.

وفي سياق مغاير،أوقف عناصر الجيش بتلمسان، 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital