ضبط 3 أشخاص يقومون بتزوير تذاكر مباريات المونديال

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن إلقاء القبض عن ثلاث أشخاص، يقومون بإعادة بيع تذاكر بطولة كأس العالم، خارج المنافذ الرسمية.

وكشفت وزارة الداخلية القطرية، في بيانها اليوم الإثنين، أنه تم ضبط أشخاص من جنسيات مختلفة، من طرف الجهات الأمنية.

وأوضح البيان، أن الثلاث أشخاص يقومون بإعادة بيع تذاكر بطولة كأس العالم قطر 2022 خارج المنافذ الرسمية المحددة لذلك والمعتمدة من الفيفا والبلد المُضيف.

وشدد البيان، أن الأشخاص الموقوفين، بفعلهم هذا يخالفون نص المادة رقم (19) من القانون رقم (10) لسنة 2021.

والتي تنص على الحق الفردي والحصري للفيفا لإصدار وبيع وتوزيع التذاكر وبيعها، ولا يجوز إصدار، أو بيع، أو إعادة بيع ،أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا أو من يفوضه.