ضبط 300 قرص مهلوس مخبأة داخل أبواب ومكبرات الصوت لمركبة بتيارت

تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف ثلاثة أشخاص،عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة لغرض البيع.

ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ع،ن 29 سنة)، ( ع، أ 24 سنة)، ( ع، ق 31 سنة)، وهذا على إثر معلومات وردت لذات المصالح، مفادها قيام أشخاص بنقل كمية من الأقراص المهلوسة، على متن مركبة خاصة لغرض البيع.

على الفور، تم ضبط خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيهم، أين العملية أسفرت عن توقيف المركبة وسط المدينة، على متنها ثلاثة اشخاص.

وبعد اخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، قدر مجموعها 8500 دج جزائري.

وبتفتيش المركبة، تم ضبط كميات من الاقراص المهلوسة مخبأة بداخل صندوق القفازات في الابواب، وكذا مكبرات الصوت قدر مجموعها بـ 300 قرص مهلوس من انواع مختلفة.

بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه قدم هؤلاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، حيث صدر في حقهم أمر إيداع.