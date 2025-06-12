ضبط 306 ألف قرص “اكستازي” في ميناء الجزائر

تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات بعد دولي. ينطلق نشاطها من المغرب وأوروبا وصولاً إلى الجزائر. مع توقيف 3 أشخاص من عناصرها.

كما تم ضبط خلال العملية 306 ألف و 960 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”، قدر وزنها الإجمالي بـ 01 قنطار و 25 كلغ.

ومكنت هذه العملية النوعية من رصد مشروع إجرامي لشبكة منظمة يديرها بارون ينشط بين المغرب وأوروبا. يخطط لتمرير شحنة معتبرة من المخدرات الصلبة “إكستازي” على متن مركبة، إنطلاقا من ميناء مرسيليا بفرنسا نحو ميناء الجزائر العاصمة.

في حين، أفضت التحريات إلى التعرف على مواصفات المركبة وتتبع مسارها قصد الوصول لباقي عناصر الشبكة. أين تم توقيف سائقها الذي كلف بإدخالها إلى أرض الوطن. وهو بصدد تسليمها لشخص آخر على مستوى أحد أحياء العاصمة. حيث أسفرت عملية تفتيش المركبة عن ضبط هذه الكمية من المخدرات الصلبة. مموهة بإحكام داخل مخابئ سرية استحدثت في بعض أجزاءها.

وبعد توسيع دائرة الأبحاث في القضية تحت إشراف النيابة القضائية المختصة إقليميا، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى القطب الجزائي الموسع سيدي أمحمد بالجزائر.

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