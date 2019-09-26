ضبط 34 قرص مهلوس بحوزة مروجين بمدينة تيارت

تمكنت مصالح الأمن الحضري بتيارت، من توقيف شخصين، ضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المهلوسة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وتمت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة وردت لذات المصالح، مفادها قيام شخصين بترويج المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة تيارت.

وبعد ضبط خطة محكمة والترصد للمشتبه فيهما، تم توقيفهما و إجراء عملية التلمس الجسدي عليهما.

وضبط بحوزة المشتبه فيهما كمية من الأقراص المهلوسة، تمثلت في “11 قرص مهلوس من نوع ليزانكيسيا و19 قرص مهلوس من نوع أسيريل” مقسمة ومهيئة للترويج.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 5000 دج لدى الموقوفين، يعتبر من عائدات الترويج.

وبناءا على إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيهما الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، تم ضبط بمسكن أحد المشتبه فيهما 4 أقراص مهلوسة من نوع ليزانكيسيا.

حيث قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة من الاقراص المهلوسة “34 قرص مهلوس”.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أحال إجراءات القضية على إجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق المشتبه فيهما، أمر إيداع الحبس المؤقت، لحيازة مؤثرات عقلية أقراص مهلوسة لغرض البيع.