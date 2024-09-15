ضبط 35 ألف وحدة من المفرقعات في عين الدفلى

ضبطت الوحدات العملياتية لشرطة عين الدفلى، خلال عمليات متفرقة عبر قطاع إختصاصها 35480 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، أين تم إنجاز 21 ملف جزائي ضد 21 شخصا.

ودعت شرطة عين الدفلى من خلال الخرجات التحسيسية لفائدة الأطفال وكذا الأولياء، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية. مع الحرص على توعية وتوجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات لما لها من أخطار على صحتهم و على السكينة العامة.

هذا وتبقى جهود مصالح الشرطة متواصلة للحد من مخاطر المفرقعات والألعاب النارية بشقيها الردعي والتوعوي.