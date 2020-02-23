ضبط 370 قنطار من القمح اللين بمهدية في تيارت

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهدية، من توقيف جرار طريقي نوع “رونو” ذو مقطورة، وحجز 376 قنطار و20 كلغ من مادة القمح اللين.

وجاءت هذه العملية على إثر دورية للفرقة على مستوى الطريق الوطني رقم 40، في شطره الرابط بين مدينتي تيارت ومهدية.

و نظرا لفطنة أفراد الفرقة، تم توقيف جرار طريقي نوع “رونو” ذو مقطورة، وبعد مراقبة الوثائق والحمولة تم حجز 376 قنطار و20 كلغ من مادة القمح اللين، التي تم شحنها من ميناء وهران.

وبعد التدقيق وفحص الوثائق، تبين أنه من المفروض أن يتم دفع القمح اللين على مستوى تعاونية الحبوب والخضر الجافة بواد رهيو بغليزان بتاريخ 18 جانفي 2020.

وتم ضبط المحجوزات، من طرف أفراد الفرقة، ليتم توقيف متهم واحد بتهمة إعادة بيع مواد أولية، تم إقتنائها قصد التحويل في حالتها الأصلية، وكذا تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي.