ضبط 4 حالات غش في البليدة في ثالث يوم من امتحانات البكالوريا

ضبط الأساتذة المكلفين بحراسة الممتحنين في شهادة البكالوريا 4 مترشحين أثناء اجتيازهم شهادة البكالوريا في اليوم الثالث من الإمتحانات وهي أول حالة غش يتم تسجيلها بالبليدة.

وحسب ذات المصدر فإن حالتين تم تسجلهما بمدينة بوفاريك باستعمال تقنية البلوتوث.

كما تم تسجيل حالة غش ببلدية البليدة وحالة رابعة تم تسجيلها ببلدية موزاية.

المتهمين بالغش تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية لكل من محكمة البليدة وبوفاريك والعفرون حسب إقليم اختصاص كل حالة ،حيث يتم محاكمتهم في جلسة فورية