ضبط 4 شاحنات محمّلة بأزيد من 65 ألف لتر من الوقود ببرج باجي مختار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة ببرج 4 شاحنات محملة بأزيد من 65 ألف لتر من الوقود وأكثر من 15 طن من مادة الفرينة باجي مختار بولاية أدرار.

حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنّه “في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 2018 ببرج باجي مختار.

أربع شاحنات محملة بـ”65.800″ لترا من الوقود و”15,95” طن من مادة الفرينة .

كانت موجهة للتهريب فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران ثلاثة 3 تجار مخدّرات بحوزتهم 990 قرص مهلوس.

كما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ببسكرة مهربا وحجزت 353 وحدة من مختلف المشروبات.

في حين تم توقيف إحدى عشر (11) مهاجرا غير شرعي من جنسيات

مختلفة بكل من تلمسان والطارف.

ومن جهة أخرى، وإثر عملية بحث وإنقاذ على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق شرشال.

تمكن حرس السواحل من إنقاذ عشرة أشخاص من بين 13 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

بعد إنقلاب قاربهم حيث تمّ نقل الناجين إلى مستشفى شرشال فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.