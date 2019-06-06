ضبط 4 كلغ من الكيف في الشلف

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من ضبط 4 كلغ من الكيف المعالج، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

واستنادا لذات البيان، فإنه بعد استغلال دقيق لمعلومات تحصلت عليها عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس بالشلف

حول وجود أشخاص بصدد نقل كمية من المخدرات عبر الجهة الشمالية للولاية لغرض بيعها و ترويجها بين المواطنين،

بعد اتخاذ الاجراءات القانونية، تم مباشرة التحريات و الأبحاث التي تكللت في المرحلة الأولى بتوقيف مشتبه فيه

وضبط بحوزته على 2 كلغ من الكيف المعالج، واستمرارا في التحري وبتعميق التحقيقات في القضية

مكنت العملية من إلقاء القبض على مشتبه فيه ثاني من ولاية الشلف والذي ضبط بحوزته هو الأخر

على كمية أخرى من المخدرات تقدر بـ 2 كلغ من الكيف المعالج التي كانت مخبأة بإحكام في أحد

المستودعات بمدينة تنس، لتبلغ الكمية الاجمالية 4 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم ضبط مركبة سياحية بترقيم ولاية الشلف كانت تستعمل من قبل أفراد الشبكة في تنقلاتهم لترويج المخدرات.

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية أحيلوا على محكمة الشلف عن قضية جناية حيازة المخدرات لغرض البيع،

وحصول وشراء قصد البيع، وتخزين ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.