ضبط 412 غ كوكايين بحوزة عصابة أحياء بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة أرزيو بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بوهران من الايقاع بعصابة أحياء بثت الرعب والخوف على مستوى حي شطيبو وأرزيو.

وتتكون العصابة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 22 و42 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا. وكذا 4 أشخاص محل بحث وفقا لأوامر قضائية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد أفراد هذه العصابة بترويج هذه السموم على مستوى قطاع الإختصاص. متخذا من مسكنه وكرا للتخزين، فبعد ترصد لنشاطه الإجرامي تم توقيفه في حالة تلبس. حيث ضبط بحوزته على متن مركبة كمية من المخدرات الصلبة قدر وزنها بـ402غ من الكوكايين. ليتم إستكمال التحقيقات معه بعد إقتياده لمقر الأمن.

بعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بالتفتيش تم توقيف 11 شخصا. يشكلون عصابة أحياء مختصة في الاعتداء والترهيب والإخلال بالنظام العام وترويج المخدرات.

كما تم حجز خلال العملية كمية من المخدرات قدر وزنها بـ7 كلغ و180غ من الكيف الى جانب 10 غ من المخدرات الصلبة و3 مركبات تستعمل في عملية النقل والتوزيع إلى جانب مجموعة من الاسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس ومبلغ 21 مليون سنتيم.