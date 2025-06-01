ضبط 613 كلغ “كيف” على متن جرار في ورقلة

أمر قاضي التحقيق لدىمحكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية التهريب على درجة عالية من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني. حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام انه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف صورها، لاسيما المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي لفحل بالمنيعة يوم 24 ماي 2025، بعد توقيف وتفتيش جرار طريقي من ضبط كمية من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 613 كلغ قادمة من الجنوب الغربي للبلاد متجهة نحو الولايات الشرقية.”

كشفت التحريات مع سائق الجرار الطريقي المدعو (ب. (ل) عن تورط شبكة إجرامية تتكون من إحدى عشر شخصا، تم توقيف ثلاثة (03) منهم وهم : (ب. (ل) و(ب. أ) و (ش. م). استنادا إلى البيان.

وبتاريخ 01 جوان 2025 تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني.

وبعد سماع المتهمين الثلاثة الحاضرين من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.