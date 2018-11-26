ضبط 7 آلاف محيرقة بإسم “محرز” و”زيدان” في تيارت

تمكنت عناصر أمن دائرة عين الذهب وأمن دائرة السوقر بتيارت، من حجز مفرقعات نارية من مختلف الأنواع.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المفرقعات كان أصحابها بصدد بيعها بطريقة غير شرعية.

وفي وقت قياسي وعلى إثر دوريات لعناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة عين الذهب عبرمختلف شوارع المدينة.

لفت إنتباههم شخص وعند توقيفه، تبين أن العلبة تحوي كمية من المفرقعات والمتمثلة في علبتين من نوع صاروخ بهما 288 وحدة.

علبتين من نوع فراشة بهما 24 وحدة ، 03 علب من نوع ” zinedine zidane” تحتوي 1800 وحدة، علبة أخرى تحوي 480 وحدة.

بالإضافة إلى علبة من نوع Crackling بها 50 وحدة، 07 علب من نوع Read mahrez king تحوي 4200 وحدة.

حيث قدرت الكمية الإجمالية (6842) وحدة من مختلف الأنواع.

كما تم في ذات السياق وعلى إثر دوريات لعناصر الشرطة التابع لأمن دائرة السوقر عبر شوارع المدينة، حجز 355 وحدة من مختلف الأنواع.