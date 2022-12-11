ضبط 7 أجانب بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة

نجحت وحدات الحرس التونسي العاملة بجهات القصرين وطبرقة، في ضبط 7 أشخاص أجانب بصدد إجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وحسب بيان للادارة العامة للحرس الوطني التونسي، فإن عملية توقيف هؤلاء المتورطين والتي تدخل في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البرية، تمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 ديسمبر 2022.

ومن جهتها، أذنت النيابة العامة التونسية بإتخاذ ما يتعين في شأنهم، يضيف البيان.

وللإشارة، كانت دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد الحدودي للحرس التونسي بفريانة وفرقة الحدود البرية للحرس التونسي ببوشبكة، نهاية شهر نوفمبر الماضي قد تمكنت من ضبط عائلتين أجنبيتين (عربيتين) بصدد اجتياز الحدود التونسية الجزائرية.