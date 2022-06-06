ضبط 7455 قرص صاروخ في مداهمة لحي فوضوي بوهران

تمكنت عناصر من الأمن والتدخل ببوسفر بالتنسيق مع أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين الترك في وهران. من الايقاع بشبكة اجرامية منظمة مختصة في بيع وترويج الأقراص المهلوسة.

العملية تمت خلال دورية قامت بها ذات العناصر على مستوى الحي الفوضوي برأس فالكون. حيث أسفرت العملية عن توقيف 3 اشخاص يبلغون من العمر مابين 31 و42 سنة. ينحدرون من ولايتي سطيف ووهران، اين تم حجز 7455 قرصا مهلوسا نوع بريقابالين 300ملغ. حجز سيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو كانت تستعمل في عملية نقل وترويج هاته السموم بالاضافة الى حجز 6 هواتف نقالة.