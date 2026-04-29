ضبط 8 كلغ كوكايين وإحباط إدخال أزيد من قنطارين كيف قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 44 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين و35 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط أزيد من 8 كلغ من الكوكايين.

وحسب وزارة الدفاع الوطني في حصيلة للجيش الوطني خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أفريل 2026. في كامل التراب الوطني، تم توقيف 44 تاجر مخدرات وإحباط محاولات. إدخال 2 قنطارين و35 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

فيما تم ضبط 8,14 كيلوغرام من الكوكايين و1.654.908 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأفادت حصيلة الجيش أنه تم توقيف 692 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام. وحجز 27 مركبة و285 مولد كهربائي و174 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتوقيف 15 شخص آخر وضبط 3 بنادق صيد و181.440 لتر من الوقود و25 قنطار من مادة التبغ ، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وبخصوص محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 137 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 286 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور