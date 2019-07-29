ضبط 8 كلغ من المخدرات على متن مركبتين بسي الحواس بتيارت

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف 5 اشخاص تتراوح أعمارهم مابين (25-35 سنة) عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع و المتاجرة.

وعلى إثر معلومات وردت الى فرقة البحث و التدخل، مفادها وجود مجموعة إجرامية بصدد نقل كمية من المخدرات الى مدينة تيارت، قصد إعادة ترويجها في اوساط الشباب بإقليم الاختصاص، ليتم إعداد خطة محكمة للاطاحة بهذه الشبكة.

وبموجب إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت المؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية، تم توقيف المشتبه فيهم على مستوى بلدية سي الحواس على متن مركبتين.

و بعد إخضاع المركبتين لعملية التفتيش، تم ضبط وحجز كمية من المخدرات كيف معالج مخبأة بإحكام داخل إحدى المركبتين قدر وزنها بـ 08 كلغ و 460 غرام.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أين أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق، حيث صدر في حقهم أمر إيداع عن جنحة حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.