ضبط 80 كيس سميد سعة 25 كلغ مخزنة بمستودع في وهران

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك قديل بوهران من حجز 80 كيسا من مادة السميد سعة 25 كلغ مخزنة داخل مستودع.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بوجود مستودع ملك لصاحب محل مواد غذائية يخزن به كمية معتبرة من مادة السميد يخزنها من أجل المضاربة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى المخزن ملك المدعو “خ.م” 37 سنة أين تم ضبط 80 كيسا من مادة السميد سعة 25 كلغ وكذا مواد غذائية مختلفة.

وخلال العملية التي تمت بحضور رئيس محقق للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية لمتفشية التجارة لأرزيو، تبين انه لا يملك فاتورة شراء المادة ولا يملك السجل التجاري الثانوي.