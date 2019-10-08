ضبط 866 وحدة خمر من مختلف الانواع بمسكن في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك حاسي بن عقبة بوهران، من حجز 866 قارورة خمر من مختلف الأنواع.

بعد استغلال لمعلومات تفيد بنشاط احد الاشخاص في ترويج والمتاجرة والمشروبات الكحولية بمسكن ليتم مباشرة تحريات موسعة أسفرت بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزل المدعو “م.ا”.

وتم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة البحث والتدخل بتوقيف المتهم وضبط الكمية المعتبرة من المحجوزات.

تمثلت في 31 جعة سعة 50 سل، 144 جعة نوع ايدن فور سعة 35 سل، 61 جعة نوع ترويج سعة 50 سل، 38 جعة نوع أبرو 50 سل، 29 قارورة نبيذ احمر نوع البرج 1 لتر.

بالإضافة إلى 6 قارورات نبيذ احمر نوع معسكر سعة 1 لتر، 66جعة نوع بيفور سعة 50 سل، 110جعة نوع بيفرواز سعة 50 س، 61 جعة نوع هنكل سعة 50 سل، 114 قنينة نوع بيفور سعة 25سل، و10 علب نبيذ احمر نوع معسكر سعة 1 ل وقد تم اقتياد المتورط ال مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه.