ضبط 92 قنطار فرينة مخزنة بمستودع في بطيوة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك بطيوة في وهران، من اكتشاف مستودع لتخزين الفرينة، تم ضبط بداخله 92 قنطار من المادة.

وتأتي هذه العملية النوعية، في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة، استغلالا لتفتشي وباء الكورونا.

وتمت هذه العملية، استغلالا لمعلومات تفيد بوجود كمية معتبرة من الفرينة مخزنة بمستودع على مستوى بلدية بطيوة.

ليتم بعدها مباشرة جملة من التحريات مع تنشيط عنصر الاستعلام، وبعد استيفاء الاجراءات القانونية تم مداهمة المستودع بحضور أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارة.

أين تم ضبط ما مقداره 92 قنطار، وتبين بعد التحقيق مع المشتبه به، أنه لا يحوز على أي وثائق تسمح له بممارسة هذا النشاط.