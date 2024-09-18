ضبط أكثر من نصف مليون قرص “بريغابالين” بتامنغست

أصدر مجلس قضاء تامنغست مساء اليوم الأربعاء بيانا هاما في قضية ضبط أكثر من نصف مليون قرص “بريغابالين”.

وكشف المصدر نفسه أن الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية كانت ستُهرب إلى شمال البلاد.

وأسفر التحقيق الابتدائي بالتنسيق مع مصالح الجمارك عن توقيف شخص وحجز شاحنة تبريد.

هذا وتم بتاريخ اليوم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي بتهم الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، جناية حيازة ونقل وتخزين واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية. تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.