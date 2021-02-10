ضجة إعلامية بعد نشر الداعية الإسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة صور زواجهما

فن وثقافة
  • -
  • 0
ضجة إعلامية بعد نشر الداعية الإسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة صور زواجهما
بقلم زهيدة.ث

أثار نشر صور حفل زفاف الداعية الاسلامي معز مسعود والفنانة المصرية حلا شيحة للاعلان عن زواجهما ضجة إعلامية كبيرة في الوسط الفني العربي.

واستشهد الداعية مسعود بالآية القرآنية “{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}”.
فيما قالت حلا عبر حسابيهما على إنستغرام إنها “لحظة مميزة جدا لنا جميعا”.
وفي صورة أخرى قالت شيحة “اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا”.
يذكر أن حلا انفصلت عن زوجها قبل 4 أشهر، فيما نشرت وسائل إعلامية مؤخرا عن علاقة تجمعها بالداعية معز مسعود.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=958418

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com