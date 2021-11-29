ضجة كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي بعد تتويج “البرغوث” بالكرة الذهبية

أثار تتويج النجم الدولي الأرجنتيني لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي بالكرة الذهبية جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي، حيث ذهبت آراء كثيرة إلى اعتبار هذا التتويج بغير العادل.

وكان متتبعو الكرة المستديرة يرشحون الدولي البولوني روبرت ىليفاندوفسكي، عقب تتويجه مع ناديه بايرن ميونخ الألماني “بالبوندسبيغا” وكذا تصدره قائمة هدافي الدوري بـ 41 هدف.

كما رجح البعض الآخر النجم الإيطالي لاعب تشيلسي الإنجليزي جورجينهو، لنيل هذه الجائزة، بعد أداه المميز وتتويجه بكأس أمم أوروبا مع “الأزوري”، ودوري الأبطال مع البلوز.

ومن جهته، لم يقدم أحسن لاعب في العالم لسنة 2021 حسب آراء بعض المنتقدين الشىء الذي يجعله يستحق التتويج بهذه الكرة الذهبية، إذ توج بلقب كوبا أميركا مع الأرجنتين خلال الصيف الماضي فقط وهو الأول بألوان منتخب بلاده منذ 16 عاما، كما أن أداءه بعد انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بات متواضعا.

وفاز ميسي صاحب 34 عاما بالنسخة 65 لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، متفوقاً على الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي حل ثانياً، في حين جاء الإيطالي جورجينيو ثالثاً والفرنسي كريم بنزيمة رابعاً ومواطنه نغولو كانتي لاعب تشيلسي في المرتبة الخامسة.

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