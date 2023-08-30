ضحاياهم تجار.. مشعوذ وشابين مهددين بـ5 سنوات حبسا نافذا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية لمشعوذ رفقة شابين آخرين. احدهما في العقد الثالث من العمر و الاخر في العقد الرابع من العمر. بعد نصبهم على تجار ومواطنين جزائريين. وسلبهم مبالغ مالية معتبرة عن طريق استعمال الشعوذة.

تفاصيل قضية الحال حسب مدار بجلسة المحاكمة اليوم بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس. تعود وقائعها الى تاريخ 2 ماي 2023 عندما تم القاء القبض على المتهمين كل من “س.إ”، “و.ع”، “س”. بعد شكوى رفعها ضدهم 5 ضحايا من بينهم تجار تعرضو للنصب وسرقة مبالغهم المالية .

وحسب مادار بجلسة المحاكمة فقد صرح احد الضحايا تاجر المدعو ” د.ب” انه كان متوجه للسوق بمنطقة بئرخادم وفي طريقه صادف المتهم “س.إ” ، و بدا يسأله عدة اسئلة ،ويلقي عليه تعاويذ الشعوذة ،ليسلم له الضحية في الاخير مبلغ مالي بقيمة 53 مليون سنتيم ، في حين صرح ايضا الضحية “ع.ف” انه تاجر و يمتلك محل بمنطقة الكاديكس بالعاصمة ان المتهم ” و.ع” جاء الى محله ،كما كان يلقي عليه بعض التعاويذ المتعلقة بالشعوذة ،وهو ما دفع به الى منحه مبلغ مالي بقيمة 30 مليون سنتيم ، فيما صرح المتهم “س.إ” انه كان يذهب للمحلات التجارية و يستعمل طريقة لارناك التي تعلمها في اسبانيا لكن بهدف التسول لا غير ،هذا وقد انكر يقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم .