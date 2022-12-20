ضحايا إثر احتراق مقهى في جيجل

اندلع، حريق مهول، صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى مقهى في ولاية جيجل، بالتحديد في حي بوتياس بالميلية. كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن الحريق الذي وقع في حدود الساعة التاسعة و20 دقيقة ناتج عن تسرب وانفجار الغاز من قارورة البوتان.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن تدخل الفرقة، مكن من حصر وإخماد الحريق، الذي خلف خسائر في تجهيزات المحل. كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم 19 و30 سنة، بجروح من الدرجة الثانية. أين تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى الميلية.