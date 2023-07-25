ضحايا حرائق الغابات.. سفارة فرنسا تعزي الجزائر

قدمت سفارة فرنسا في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بأخلص التعازي للأشخاص المتضررين من الحرائق التي تشهدها الجزائر منذ الأمس.

كما أشارت السفارة في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن قلوبهم مع الضحايا وعائلاتهم والأشخاص المجندين لإخماد الحرائق.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني، بسبب النيران المندلعة فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات “بيرييف 200” التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

واضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران.

واكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد الحرائق رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.

ودعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جميع المواطنين الى المزيد من الحيطة و تفادي دخول الغابات نظرا للظروف المناخية “غير العادية”، و كذا المساهمة في عملية التوعية والتحسيس من خطر نيران الغابات.