ضحايا عين الدفلى.. الوالي يطمئن على صحة السيدة ويعزي عائلة المتوفي

تنقل صبيحة اليوم الأحد، والي عين الدفلى رفقة السلطات المحلية والأمنية إلى مستشفى سيدي بوعبيدة ببلدية العطاف. من اجل الاطمئنان على سلامة وصحة السيدة التي تعرضت لجروح. اثر العملية النوعية التي قام بها افراد الجيش الوطني الشعبي امسية يوم 27 جويلية 2024 على مستوى الطريق الوطني رقم 04. بالمدخل الشرقي لمدينة العطاف والذي من خلالها تم القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين.

وبعدها تنقل إلى مسكن أهل الضحية المتوفي في نفس العملية. حيث قدم واجب العزاء إلى عائلة المرحوم باسمه ونيابة عن ساكنة الولاية. راجيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.