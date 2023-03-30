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قناة النهار

ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟

بقلم قناة النهار
ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟
ضحكة ولعبة
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ضحكة ولعبة /🤔 ماهو البلد الذي إخترع الهاتف النقّال🤔 ؟

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رابط دائم : https://nhar.tv/fzOAD
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