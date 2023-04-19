الوطني ضحكة و لعبة : من هي أصغر دولة في العالم ؟ بقلم قناة النهار نشر في 19 أفريل 2023 - 16:39 ضحكة ولعبة شارك غرِّد أرسل 155 0 ضحكة و لعبة : من هي أصغر دولة في العالم ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IxIyy برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا مصنع جديد لتحويل الحديد والمعادن يدخل مرحلة الإنتاج بتماسين الوطني 02 أفريل وزارة العمل تقيم عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة الوطني 13 أفريل هزة أرضية تضرب البويرة.. وهذه شدتها الوطني 14 أفريل جلسة علنية لمجلس الأمة غدا الخميس الوطني 12 أفريل السفراء الجدد يبدون رغبتهم في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر الوطني 07 أفريل رئيس الجمهورية: الجزائر لن تتخلى عن تونس والقضية الفلسطينية الوطني 06 أفريل أزيد من 10 ملايين مواطن يملكون البطاقة الذهبية الوطني 14 أفريل تفاصيل جديدة حول وفاة جزائري خلال اجتيازه البكالوريا بفرنسا الوطني 31 مارس وكالة الأنباء الجزائرية تنشر برقية حول تورط الوزير السابق نسيم ضيافات في قضية فساد الوطني 11 أفريل مخالفة مرورية غرامتها 5000 دينار يجهلها الكثير الوطني 05 أفريل